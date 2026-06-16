В Самаре стартует серия экскурсий по «Императорскому маршруту»

«Запуск “Императорского маршрута” — важный шаг для историко-культурного туризма в Самаре и области. Это повод по-новому посмотреть на знакомые улицы, показать через историю зданий и площадей, как город был связан с царской династией, и привлечь внимание к нашему наследию», — рассказала замглавы города Ольга Слесарева.