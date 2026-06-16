На Дону сняли ограничения на вылов раков

Актуальные изменения: снят запрет на вылов пресноводного рака (ранее действовал до 14 июня), а на реке Дон (на участке от водозабора Семикаракорского консервного завода до острова Раздорского) отменены ограничения на использование блёсен (ранее действовали с 1 января по 14 июня).