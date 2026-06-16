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На Дону сняли ограничения на вылов раков

Это следует следует из документов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Согласно документам Азово‑Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в Ростовской области отменён ряд сезонных ограничений на рыбалку.

Актуальные изменения: снят запрет на вылов пресноводного рака (ранее действовал до 14 июня), а на реке Дон (на участке от водозабора Семикаракорского консервного завода до острова Раздорского) отменены ограничения на использование блёсен (ранее действовали с 1 января по 14 июня).

Вместе с тем в Цимлянском водохранилище продолжают действовать особые правила рыболовства — ограничения сохраняются до 15 сентября. Перед выездом на рыбалку необходимо уточнить действующие правила, чтобы избежать административной ответственности.