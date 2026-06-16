Экс-глава «Русагро» потребовал проверить действия потерпевшего по его делу

Господин Кравченко сообщил, что вместе с протоколом об ознакомлении с материалами дела подана просьба о возбуждении уголовного дела в отношении Владислава Бурова. Юрист указал на противоречие между логикой следствия и фактическими данными: компания-должник перед сделкой 2018 года была «очевидным банкротом» без средств на сырье, однако следствие оценивает ее активы в «десятки миллиардов рублей». Он заключил, что считает невозможным довести уже обанкротившуюся компанию до повторного банкротства на основании завышенной оценки активов.