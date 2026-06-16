В Воронеже перенесли день сдачи ОГЭ из-за угрозы удара БПЛА

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в убежища на время угрозы были направлены ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже. ОГЭ у девятиклассников начался сегодня в 10:00. О непосредственной опасности удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже было объявлено в 10:01. В населенных пунктах сработали сирены. В настоящее время в населенных пунктах дан отбой тревоги, но опасность атаки БПЛА сохраняется на территории всего региона.