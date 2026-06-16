ИТ-холдинг Т1 перевел «Титан-Полимер» в режим налогового мониторинга

Команда продукта «Визор» по запросу клиента также разработала расширение конфигурации 1С, необходимое для сбора данных из учетной системы и их передачи в витрину по сценариям налогового мониторинга. Для компании этот механизм принципиально важен: с одной стороны, данные не приходится собирать вручную из разных источников, с другой — расширение позволяет пользователям, при необходимости, самим вносить изменения в алгоритмы сбора через специальные настройки.