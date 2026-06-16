ИТ-холдинг Т1 перевел «Титан-Полимер» в режим налогового мониторинга

Псковский завод «Титан-Полимер» закрыл первый квартал 2026 года в режиме налогового мониторинга с помощью платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» от ИТ-холдинга Т1.
Проект по внедрению решения позволил предприятию организовать раскрытие налоговой отчетности и обеспечить информационное взаимодействие с ФНС через АИС «Налог-3».
Переход в режим налогового мониторинга был обязательным для «Титан-Полимера» как участника соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Для таких компаний режим налогового мониторинга становится доказательством прозрачного взаимодействия с налоговыми органами.
Команда продукта «Визор» по запросу клиента также разработала расширение конфигурации 1С, необходимое для сбора данных из учетной системы и их передачи в витрину по сценариям налогового мониторинга. Для компании этот механизм принципиально важен: с одной стороны, данные не приходится собирать вручную из разных источников, с другой — расширение позволяет пользователям, при необходимости, самим вносить изменения в алгоритмы сбора через специальные настройки.
Для «Титан-Полимера» установка решения в контуре компании была принципиальным требованием с точки зрения защиты данных, поэтому платформа была развернута on-premise на площадке предприятия. Расширение 1С также установлено в рабочей учетной базе заказчика.
«Режим налогового мониторинга — это переход к более прозрачной и регулярной модели взаимодействия с налоговыми органами, поэтому здесь особенно важны качество данных, понятные сценарии их раскрытия и управляемость процесса. Для компаний, которые переходят в этот формат, важно подготовить весь контур работы с информацией: от учетной системы до обмена с ФНС», — отметила Марина Любимова, коммерческий директор платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор».
«Переход на налоговый мониторинг для промышленного предприятия — это крупный проект, требующий изменения подхода к работе с учетными данными. Проект по внедрению платформы “Визор” систематизировал работу в этом направлении: данные постепенно приводятся к единому порядку, сотрудники адаптируются к новым требованиям, а подготовка информации для налогового мониторинга становится частью регулярного бизнес-процесса», — рассказал Борис Табаев, генеральный директор завода «Титан-Полимер».