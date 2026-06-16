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Врач посоветовал не использовать ржавую воду для мытья и чистки зубов

Врач Неронов: ржавая вода сушит кожу и повышает риск инфекций полости рта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ржавая вода может вызвать сухость, зуд и раздражение кожи, а при наличии стоматита — увеличить риск инфекций полости рта, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.

«Железо в форме нерастворимых частиц практически не проникает через кожу, поэтому системной интоксикации при однократном контакте не возникнет. Однако взвесь ржавчины нарушает липидную мантию кожи, что провоцирует сухость и зуд. Если в ротовой полости есть ранки или стоматит, взвесь железа создает благоприятную среду для микроорганизмов», — сказал Неронов «Газете.Ru».

По словам врача, ржавая вода особенно опасна для людей с атопическим дерматитом и экземой, а также может раздражать дыхательные пути при астме. Кроме того, он посоветовал не использовать такую воду для чистки зубов, так как частицы ржавчины могут царапать эмаль и десны.