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Атмахов обсудил проблемы в сфере здравоохранения Нижегородской области

Для масштабного обсуждения системных проблем здравоохранения партия организует 19 июня 2026 года Всероссийский форум пациентов в Москве.

ЛДПР обозначила ключевые проблемы здравоохранения Нижегородской области в рамках подготовки к «Форуму пациентов». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

На круглом столе, который провёл координатор регионального отделения партии и лидер партии ЛДПР в заксобрании Владислав Атмахов, вместе с врачами городской клинической больницы № 13 обсудили трудности, с которыми ежедневно сталкиваются жители региона.

Среди таких трудностей — острая нехватка медработников на фоне невысоких зарплат, значительная удалённость медучреждений в малых населённых пунктах, а также плачевное состояние зданий: в ряде случаев капитальный ремонт не проводился десятилетиями.

Владислав Атмахов подчеркнул, что партия целенаправленно собирает мнения тех, кто знает ситуацию изнутри, — врачей, пациентов, представителей профильных НКО и экспертов. Это позволяет сформировать объективную картину проблем отрасли.

Участники встречи выдвинули ряд инициатив: поднять зарплаты медикам, активнее привлекать молодёжь в профессию, строить новые больницы и поликлиники в отдалённых районах. В числе предложений — проводить профориентационные лекции в школах, развивать целевое обучение в профильных учебных заведениях и организовывать практику студентов в удалённых населённых пунктах региона.

Для масштабного обсуждения системных проблем здравоохранения партия организует 19 июня 2026 года Всероссийский форум пациентов в Москве. Мероприятие соберёт пациентов, медработников, юристов, активистов общественных организаций и всех, кто сталкивался со сложностями при получении медицинской помощи. Присоединиться можно очно или онлайн — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

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