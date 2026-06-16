Атмахов обсудил проблемы в сфере здравоохранения Нижегородской области

Для масштабного обсуждения системных проблем здравоохранения партия организует 19 июня 2026 года Всероссийский форум пациентов в Москве. Мероприятие соберёт пациентов, медработников, юристов, активистов общественных организаций и всех, кто сталкивался со сложностями при получении медицинской помощи. Присоединиться можно очно или онлайн — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.