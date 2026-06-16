Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером во вторник

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жителей Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером во вторник из-за осадков и локальных перекрытий движения, сообщает столичный департамент транспорта.
«Из-за осадков и временных локальных перекрытий возможно снижение средней скорости. По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей планировать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем, а также перед поездкой проверить уровень жидкости в бачке омывателя.
«Будьте аккуратны и внимательны. По возможности для поездок используйте городской транспорт», — отмечается в сообщении.