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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером во вторник

Дептранс Москвы: по данным ЦОДД, вечером ожидаются восьмибалльные пробки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жителей Москвы предупредили о 8-балльных пробках вечером во вторник из-за осадков и локальных перекрытий движения, сообщает столичный департамент транспорта.

«Из-за осадков и временных локальных перекрытий возможно снижение средней скорости. По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В дептрансе призвали водителей планировать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем, а также перед поездкой проверить уровень жидкости в бачке омывателя.

«Будьте аккуратны и внимательны. По возможности для поездок используйте городской транспорт», — отмечается в сообщении.