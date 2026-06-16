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Красноярский край стал лидером Енисейской Сибири в онлайн-торговле

Красноярский край удерживает первое место среди регионов Енисейской Сибири по развитию электронной коммерции.

Красноярский край удерживает первое место среди регионов Енисейской Сибири по развитию электронной коммерции. Об этом сообщили в Красноярскстате.

За последние три года доля интернет-торговли в общем объеме розницы в крае выросла с 4,9% до 8%. Это самый высокий показатель среди трех регионов макрорегиона.

В Хакасии онлайн-продажи тоже продолжают расти. В 2023 году их доля составляла 2,6%, а к 2025 году достигла 4,6%. В Туве показатель увеличился с 4,4% до 6,3%. При этом в 2025 году доля интернет-торговли осталась на уровне предыдущего года.

Общий тренд показывает, что жители Енисейской Сибири все чаще выбирают покупки через интернет. Розничный рынок постепенно подстраивается под этот спрос, развивая онлайн-каналы продаж и доставку.