Красноярский край стал лидером Енисейской Сибири в онлайн-торговле

В Хакасии онлайн-продажи тоже продолжают расти. В 2023 году их доля составляла 2,6%, а к 2025 году достигла 4,6%. В Туве показатель увеличился с 4,4% до 6,3%. При этом в 2025 году доля интернет-торговли осталась на уровне предыдущего года.