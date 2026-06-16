В Хабаровском крае пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня в Хабаровском крае по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства региона.
Всего будет организовано около 15 специальных площадок, где более 150 компаний представят соискателям свыше 5 тыс. вакансий. Среди доступных специальностей — водители, монтеры пути, машинисты, сварщики, бригадиры, монтажники, энергетики, трактористы, врачи и другие востребованные профессии.
Также для гостей проведут практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Специалисты кадровых центров помогут посетителям определить наиболее востребованные направления и выстроить личный профессиональный маршрут.
«Каждый раз мы стремимся привлечь большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы. В региональном этапе работодатели края представили 5,8 тысячи вакансий, а мероприятия ярмарки посетили почти 1,5 тысячи человек. Уже более 100 человек смогли найти работу благодаря ярмарке в этом году», — отметил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.