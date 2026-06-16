В Хабаровском крае пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

«Каждый раз мы стремимся привлечь большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы. В региональном этапе работодатели края представили 5,8 тысячи вакансий, а мероприятия ярмарки посетили почти 1,5 тысячи человек. Уже более 100 человек смогли найти работу благодаря ярмарке в этом году», — отметил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.