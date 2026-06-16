Пенсионерам каких профессий не грозит безработица в Волгограде раскрыли компании

Представители волгоградского бизнеса рассказали о своей политике по отношению к пенсионерам. Согласно результату опроса кадровиков SuperJob, люди старшего поколения в определенных сферах остаются востребованными на рынке труда. Только 26% работодателей Волгограда не готовы брать на работу пенсионеров. А в 24% компаний специалистов солидного возраста даже стараются удержать в штате.