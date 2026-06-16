Около 150 нижегородцев приняли участие в экологическом забеге

Участниками экологического забега «Чистый берег — легкий бег» стали примерно 150 человек. Мероприятие прошло 7 июня в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
К забегу присоединились представители органов государственной власти, общественных организаций, бизнеса, спортивных объединений, образовательных учреждений и многие другие. Они преодолели дистанции 1 000 м для взрослых и 400 м для детей, совмещая забег со сбором мусора на территории Сормовского парка и прилегающей береговой зоны. По итогам акции было собрано около 5 кубометров мусора.
«Приятно видеть, что все больше жителей региона, представителей общественных организаций, бизнеса и органов власти готовы вместе участвовать в таких мероприятиях. Уверена, что именно через личное участие, совместные добрые дела и экологическое просвещение формируется ответственное отношение к природе и бережное отношение к нашим водным объектам и общественным пространствам», — отметила министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.