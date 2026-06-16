Около 150 нижегородцев приняли участие в экологическом забеге

К забегу присоединились представители органов государственной власти, общественных организаций, бизнеса, спортивных объединений, образовательных учреждений и многие другие. Они преодолели дистанции 1 000 м для взрослых и 400 м для детей, совмещая забег со сбором мусора на территории Сормовского парка и прилегающей береговой зоны. По итогам акции было собрано около 5 кубометров мусора.