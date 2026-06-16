Осётр в багажнике и 182 банки икры: в Енисейске будут судить мужчину за покупку краснокнижной рыбы

По данным следствия, незадолго до этого мужчина купил весь груз на берегу Енисея у рыбака и повез домой. Однако доехать не успел. Экспертиза показала, что изъятые фрагменты рыбы получены как минимум от 35 особей сибирского осетра. Этот вид занесен в Красную книгу России.