Осётр в багажнике и 182 банки икры: в Енисейске будут судить мужчину за покупку краснокнижной рыбы

В Енисейске перед судом предстанет 64-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биоресурсов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Мужчину остановили сотрудники ДПС в августе 2025 года. Он ехал на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавшем его зятю. Во время проверки в багажнике автомобиля нашли мешки, коробки и пластиковую канистру. Внутри находилось более 200 кг рыбы ценных пород и 182 банки черной икры.
По данным следствия, незадолго до этого мужчина купил весь груз на берегу Енисея у рыбака и повез домой. Однако доехать не успел. Экспертиза показала, что изъятые фрагменты рыбы получены как минимум от 35 особей сибирского осетра. Этот вид занесен в Красную книгу России.
Прокурор утвердил обвинение по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, находящихся под особой охраной государства. Отдельно следствие устанавливает обстоятельства добычи осетра. Материалы в отношении человека, который мог заниматься незаконным выловом, выделены в отдельное производство.
Уголовное дело рассмотрит Енисейский районный суд.