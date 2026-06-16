Новый ФОК хотят построить на берегу Волги в Нижнем Новгороде

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в Подновье в Нижнем Новгороде в 2029 года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное Минимущества.
Объект разместиться на участке площадью 2,3 гектара между станцией аэрации и улицей Лысогорской. Сейчас обсуждается концепция будущего спорткомплекса и ищутся источники финансирования.
Проектирование и строительство нового ФОКа могут включить в соответствующую государственную программу.
Ранее сообщалось, что бесплатный беговой центр появится в Нижнем Новгороде.