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Блогер потратил 180 тысяч рублей за пять дней в Нижнем Новгороде

Семья из Новосибирска не позволяла себе излишеств: супруги в основном готовили дома, передвигались на трамвае, лишь дважды воспользовались такси и трижды зашли в заведения.

Блогер из Новосибирска Юрий Кузьменков вместе с супругой посетил Нижний Новгород ради третьего этапа Гран‑при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Блогер поделился своими впечатлениями в соцсетях.

Пара провела в городе пять дней и потратила за это время 180 тысяч рублей — об этом автор рассказал в своём видеоролике, выразив удивление высокими расходами на внутренний туризм.

По словам Кузьменкова, семья не позволяла себе излишеств: супруги в основном готовили дома, передвигались на трамвае, лишь дважды воспользовались такси и трижды зашли в заведения. В траты также вошли 10 тысяч рублей на посещение гонок, билеты на канатную дорогу и расходы на проживание.

При этом большая часть бюджета ушла на авиаперелёт — билеты обошлись в 70 тысяч рублей. Блогер подчеркнул, что они с женой жили в обычных апартаментах без кондиционера, и подытожил: получается, внутренний туризм в России доступен преимущественно обеспеченным людям.

Ранее туристический налог принёс Нижнему Новгороду 31,2 млн рублей за 5 месяцев.