Блогер потратил 180 тысяч рублей за пять дней в Нижнем Новгороде

По словам Кузьменкова, семья не позволяла себе излишеств: супруги в основном готовили дома, передвигались на трамвае, лишь дважды воспользовались такси и трижды зашли в заведения. В траты также вошли 10 тысяч рублей на посещение гонок, билеты на канатную дорогу и расходы на проживание.