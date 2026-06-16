Завхоз медучреждения на Витебщине попал на психиатрическую экспертизу

Фигурантом уголовного дела стал экс-завхоз витебского медучреждения. Мужчина погряз в долгах из-за ставок на онлайн-платформах и разработал мошенническую схему, чтобы получить деньги манипулируя госзакупками. В частности, фигурант обеспечивал победу в тендерах конкретной коммерческой организации. А для этого использовал «фильтр одного дня», требуя, чтобы подчиненные размещали в интернете информацию о тендере только на 24 часа. При таком «фильтре» сторонние исполнители просто не успевали подать свою заявку на тендер, а подстроенный исполнитель всегда выигрывал лот.