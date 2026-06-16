Завхоз медучреждения на Витебщине попал на психиатрическую экспертизу

В Витебской области бывшее должностное лицо одного из медицинских учреждений судили из-за его мании. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Фигурантом уголовного дела стал экс-завхоз витебского медучреждения. Мужчина погряз в долгах из-за ставок на онлайн-платформах и разработал мошенническую схему, чтобы получить деньги манипулируя госзакупками. В частности, фигурант обеспечивал победу в тендерах конкретной коммерческой организации. А для этого использовал «фильтр одного дня», требуя, чтобы подчиненные размещали в интернете информацию о тендере только на 24 часа. При таком «фильтре» сторонние исполнители просто не успевали подать свою заявку на тендер, а подстроенный исполнитель всегда выигрывал лот.
За подстроенный тендер, подписанные акты приемки невыполненных или некачественных работ фигурант требовал взятку — 3000 рублей за каждый контракт.
— Общая сумма полученных средств составила 6000 рублей, — рассказали в ГКСЭ.
Деньги на взятку передавались скрытно во время рукопожатия при встрече во дворе жилого дома. Потом эти средства фигурант сразу же тратил на покупки, погашение долгов по кредитам, новые ставки в казино. Задержали фигуранта во время очередного транша. Следователю он сказал, что пошел на взятки из-за своей игровой зависимости.
— С целью оценки психического состояния лица на момент совершения инкриминируемых деяний была назначена судебная психиатрическая экспертиза, — прокомментировали в ГКСЭ.
Эксперты установили, что у витебчанина есть психического расстройства — патологическая склонность к азартным играм. При этом медоснований, чтобы посчитать его невменяемым, не было выявлено.
Суд приговорил фигуранта к 4 годам «химии». Также он выплатит внушительный штраф — 12000 рублей.
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