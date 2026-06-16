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В Храброво из-за задержек рейсов собрались очереди у стоек авиакомпаний

На табло появились опоздания до четырёх часов и отмены столичных направлений.

Источник: Клопс.ru

В аэропорту Храброво возле стоек представителей «Аэрофлота» и «Победы» выстроились очереди из пассажиров задержанных рейсов. Об этом очевидцы сообщают «Клопс» во вторник, 16 июня.

«Всё сильно задерживают. В зоне регистрации очень много людей. Люди, которые толпятся у “Аэрофлота”, говорят, что в компании им предлагают менять билеты на другие рейсы. Пока объявляли только то, что информация о регистрации на рейс будет объявлена позже. Воду ещё не предлагали», — рассказал калининградец Андрей.

По актуальным данным онлайн-табло, от расписания отстают четыре вылета в Москву и Санкт-Петербург. С опозданием в Калининградскую область должны прибыть 11 бортов из тех же городов и Екатеринбурга, задержки составляют от 25 минут до четырёх часов.

Жителей и гостей Калининградской области просят заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Статус рейса можно отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию предоставляют в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550−550.

Храброво третий день работает со сбоями в расписании. В воскресенье они затронули 20 рейсов, в понедельник — 30.