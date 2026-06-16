В Храброво из-за задержек рейсов собрались очереди у стоек авиакомпаний

«Всё сильно задерживают. В зоне регистрации очень много людей. Люди, которые толпятся у “Аэрофлота”, говорят, что в компании им предлагают менять билеты на другие рейсы. Пока объявляли только то, что информация о регистрации на рейс будет объявлена позже. Воду ещё не предлагали», — рассказал калининградец Андрей.