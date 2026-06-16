В Калининграде ищут женщину, которая забрала чужие 100 тысяч рублей, оставленные в банкомате

В Калининграде полиция устанавливает личность женщины, подозреваемой в присвоении 100 тысяч рублей. В супермаркете на бульваре Любови Шевцовой она забрала 100 тысяч рублей, оставленные предыдущим пользователем в банкомате.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, инцидент случился 5 июня около 15:30, а действия горожанки попали на запись камеры.
С информацией можно звонить: 8 (4012) 552−402, 552−403, 8 (960) 920−16−16.
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