Над Воронежской областью сбили еще шесть БПЛА

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Еще шесть БПЛА сбили в небе над Воронежской областью, пострадавших нет, обломками поврежден инфраструктурный объект, сообщил губернатор Александр Гусев.
«С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно уточненным данным, в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
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