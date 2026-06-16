26% компаний в Самаре не рассматривают пенсионеров для работы

«Высокая лояльность к кандидатам пенсионного возраста сохраняется в сферах с кадровым дефицитом. В 14% компаний возрастных специалистов принимают на любые должности при наличии опыта. Еще 12% работодателей не ограничивают пенсионеров в выборе позиций. Чаще всего их нанимают квалифицированными рабочими (12%), инженерами (11%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (7%), врачами (6%), уборщиками и охранниками (по 5%)», — сообщили аналитики сервиса.