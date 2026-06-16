Хабаровский край поднялся в рейтинге инвестпривлекательности

Губернатор поручил министру экономического развития обеспечить вхождение края в топ 10 регионов РФ по инвестклимату в следующем году. В числе мер: разработка комплексного плана продвижения региона как привлекательного места для жизни и работы;внедрение проекта «Цифровой путь инвестора» для цифровизации услуг в сфере строительства;создание краевой инвестиционной карты и её презентация на Восточном экономическом форуме.