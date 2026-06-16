Налоговые поступления в Орловской области за пять месяцев составили 27 млрд

С января по май 2026 года с налогоплательщиков Орловской области собрано 27,3 млрд руб. — на 8,4% (или 2,1 млрд руб.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной налоговой службы.