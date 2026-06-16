В селе Субботино состоится Агрофест «Субботинская земляника»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 июня в селе Субботино Шушенского района состоится традиционный Агрофест «Субботинская земляника».
Село Субботино исторически развивалось как агропромышленная территория, на которой находится государственный плодово-ягодный сортоиспытательный участок.
В течение фестивального дня посетителей ждет насыщенная научно-популярная и культурная программа. Пройдет конференция садоводов из разных регионов России. Участники смогут посетить государственный сортоиспытательный участок, где уже проверили более 100 сортов земляники.
В арт-резиденции «Субботинская земляника» состоится фольклорная программа с мастер-классами по традиционным ремеслам «Субботинские родники». Вечером всех гостей ждет ярмарка-продажа сортовой клубники, карнавальное шествие «Ягодный MIX», конкурс на самую крупную ягоду, дегустация варенья, продукция местных мастеров и конкурсно-игровая программа для детей, сообщает ТИЦ края.
Фестиваль стартовал в 2018 году и с тех пор приобрёл статус традиционного события.
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