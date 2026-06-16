В селе Субботино состоится Агрофест «Субботинская земляника»

В арт-резиденции «Субботинская земляника» состоится фольклорная программа с мастер-классами по традиционным ремеслам «Субботинские родники». Вечером всех гостей ждет ярмарка-продажа сортовой клубники, карнавальное шествие «Ягодный MIX», конкурс на самую крупную ягоду, дегустация варенья, продукция местных мастеров и конкурсно-игровая программа для детей, сообщает ТИЦ края.