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Нижегородцы просят включить портал с отображением транспорта в «белый список»

16 июня портал АСИП снова работает с перебоями.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с невозможностью следить за общественным транспортом. Второй день подряд в работе портала АСИП фиксируются сбои.

В Центре развития транспортных систем (ЦРТС) 16 июня попросили горожан учитывать проблемы с доступом к сервису при планировании поездок. Аналогичная ситуация наблюдалась и в минувший понедельник.

«Наблюдается сбой в передаче навигационных данных транспортных средств, в связи с чем имеется погрешность в отображении на информационных ресурсах. Погрешность в информации о геолокации транспорта в мобильных приложениях может возникать по причине нестабильной работы навигационного оборудования и интернета», — предупреждали в ЦРТС 15 июня.

Сегодня нижегородцы снова пишут в Центр развития транспортных систем, жалуясь на недоступность данных на портале АСИП. Люди просят включить сайт в «белый список».

«Сделайте сайт АСИП в белом списке. Нельзя открыть», — обратился к представителям ЦРТС местный житель.

Напомним, сегодня жители региона столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета.