Нижегородцы просят включить портал с отображением транспорта в «белый список»

«Наблюдается сбой в передаче навигационных данных транспортных средств, в связи с чем имеется погрешность в отображении на информационных ресурсах. Погрешность в информации о геолокации транспорта в мобильных приложениях может возникать по причине нестабильной работы навигационного оборудования и интернета», — предупреждали в ЦРТС 15 июня.