Нижегородцы просят включить портал с отображением транспорта в «белый список»

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с невозможностью следить за общественным транспортом. Второй день подряд в работе портала АСИП фиксируются сбои.
В Центре развития транспортных систем (ЦРТС) 16 июня попросили горожан учитывать проблемы с доступом к сервису при планировании поездок. Аналогичная ситуация наблюдалась и в минувший понедельник.
«Наблюдается сбой в передаче навигационных данных транспортных средств, в связи с чем имеется погрешность в отображении на информационных ресурсах. Погрешность в информации о геолокации транспорта в мобильных приложениях может возникать по причине нестабильной работы навигационного оборудования и интернета», — предупреждали в ЦРТС 15 июня.
Сегодня нижегородцы снова пишут в Центр развития транспортных систем, жалуясь на недоступность данных на портале АСИП. Люди просят включить сайт в «белый список».
«Сделайте сайт АСИП в белом списке. Нельзя открыть», — обратился к представителям ЦРТС местный житель.
Напомним, сегодня жители региона столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета.