Когда школьники будут сдавать прерванный из-за БПЛА экзамен

Экзамен у девятиклассников из столицы Черноземья и Нововоронежа 16 июня пошел не по плану. Из-за угрозы непосредственного удара БПЛА ГИА в двух городах пришлось прервать, детей отвели в укрытия. Если у нововоронежских школьников еще есть шанс сдать экзамен сегодня, то ребятам из Воронежа придется ждать резервный день, чтобы продемонстрировать свои знания. Все, что известно о ситуации к настоящему моменту, рассказываем в материале vrn.aif.ru.
«Для защиты психологического состояния детей».
Сирены, предупреждающие о беспилотниках, взвыли в 10:01. Экзамен был прерван, едва успев начаться. Учеников из 54 ППЭ в Воронеже и из одного в Нововоронеже отвели в укрытия.
Как рассказали в региональном правительстве, в области действуют алгоритмы безопасности при различных внешних угрозах на экзаменах. После получения сигнала об опасности участники экзамена и работники пункта организованно переходят в укрытия, а после отбоя тревоги возвращаются в аудитории.
«По возвращении у выпускников спросят о самочувствии и возможности продолжать экзамен. Для тех, кто решит продолжить работу, экзамен продлят. Те, кто откажется от продолжения экзамена в этот день, придут на экзамен в резервные дни. Если в укрытии участники экзамена пробудут более двух часов, экзамен для всех перенесут», — добавили в облправительстве.
Непосредственную опасность атаки БПЛА в Воронеже отменили в 12:00 — спустя два часа после начала ГИА. Региональное министерство образования приняло решение о переносе экзамена в областном центре на резервный день.
«Проведение экзамена в этот день признано нецелесообразным. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников», — подчеркнули в министерстве.
Конкретная дата проведения экзамена пока не определена. Это решение будет приниматься совместно с Рособрнадзором, добавили в минобре.
Дважды спускались в укрытие.
Для нововронежских выпускников экзамен на момент публикации продолжается. Школьники пробыли в укрытии менее двух часов и вернулись в аудитории после сигнала об отмене непосредственной опасности атаки, в 11:51. Однако из-за нового предупреждения, в 12:14, экзамен снова был прерван. Спустя 12 минут угроза в Нововоронеже была снята.
«Экзамен для желающих будет возобновлен. Если будет третий спуск, то будет в любом случае перенос на резервный день, вне зависимости от времени, проведенного в укрытии», — прокомментировали в министерстве образования.