Когда школьники будут сдавать прерванный из-за БПЛА экзамен

Экзамен у девятиклассников из столицы Черноземья и Нововоронежа 16 июня пошел не по плану. Из-за угрозы непосредственного удара БПЛА ГИА в двух городах пришлось прервать, детей отвели в укрытия. Если у нововоронежских школьников еще есть шанс сдать экзамен сегодня, то ребятам из Воронежа придется ждать резервный день, чтобы продемонстрировать свои знания. Все, что известно о ситуации к настоящему моменту, рассказываем в материале vrn.aif.ru.