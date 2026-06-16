В Нижнем Новгороде вернули движение автобусов по Пролетарской на участке Акимова—Мещерский бульвар

После завершения части аварийно‑восстановительных работ на водоводе у дома № 9 по Мещерскому бульвару в Нижнем Новгороде 16 июня открыто движение по улице Пролетарской в участке от улицы Акимова до Мещерского бульвара — по одной полосе, сообщает сообщество «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».
Автобусы НПАТ маршрутов № 24, 57, 66, 69, 70 и 160 следуют по установленным трассам.
Троллейбусное движение пока частично ограничено: троллейбусы № 1 курсируют по улице Карла Маркса до своей конечной остановки, троллейбусы № 3 идут до Депо, троллейбусы № 5 — до Тоннеля Московского вокзала.
Ранее сообщалось, что замминистра транспорта проверил работу новых ночных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде.