В Нижнем Новгороде вернули движение автобусов по Пролетарской на участке Акимова—Мещерский бульвар

После завершения части аварийно‑восстановительных работ на водоводе у дома № 9 по Мещерскому бульвару в Нижнем Новгороде 16 июня открыто движение по улице Пролетарской в участке от улицы Акимова до Мещерского бульвара — по одной полосе, сообщает сообщество «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».