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В Нижнем Новгороде вернули движение автобусов по Пролетарской на участке Акимова—Мещерский бульвар

Это произошло после завершения части аварийно‑восстановительных работ на водоводе.

Источник: Время

После завершения части аварийно‑восстановительных работ на водоводе у дома № 9 по Мещерскому бульвару в Нижнем Новгороде 16 июня открыто движение по улице Пролетарской в участке от улицы Акимова до Мещерского бульвара — по одной полосе, сообщает сообщество «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».

Автобусы НПАТ маршрутов № 24, 57, 66, 69, 70 и 160 следуют по установленным трассам.

Троллейбусное движение пока частично ограничено: троллейбусы № 1 курсируют по улице Карла Маркса до своей конечной остановки, троллейбусы № 3 идут до Депо, троллейбусы № 5 — до Тоннеля Московского вокзала.

Ранее сообщалось, что замминистра транспорта проверил работу новых ночных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде.