Совкомбанк внедряет инновационную модель агентских продаж через платформу «СОТА»

Платформа «СОТА» ориентирована на формирование новой экосистемы взаимодействия банка, агентов и клиентов. Для банка проект открывает дополнительные возможности по привлечению новых клиентов на продукты Совкомбанка и развитию кросс-продаж. Для агентов это инструмент построения собственного дохода без верхнего ограничения благодаря платформенной модели, сетевой механике и доступу к широкому ассортименту финансовых продуктов, включая решения не только Совкомбанка, но и других банков. Для клиентов проект означает получение качественной консультации по банковским продуктам и возможность работать с финансовым экспертом, который помогает подобрать оптимальное решение под конкретные задачи.