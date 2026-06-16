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В Воронежской области обнаружили разрушения после массированной атаки БПЛА

В Воронежской области с утра 16 июня над одним городским округом и тремя районами сбили шесть беспилотников. Из-за этого никто не пострадал, новых разрушений нет, однако установлено, что при ночной атаке БПЛА был поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В Воронежской области с утра 16 июня над одним городским округом и тремя районами сбили шесть беспилотников. Из-за этого никто не пострадал, новых разрушений нет, однако установлено, что при ночной атаке БПЛА был поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что опасность атаки дронов сохраняется по всей области. Введенные ранее режимы угрозы непосредственного удара БПЛА по Воронежу и Нововоронежу отменены. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что из-за них девятиклассники обоих городов провели в укрытиях более двух часов. На фоне этого в минобразовании приняли решение о переносе основного государственного экзамена (ОГЭ) на резервный день.

В ночь на 16 июня над Воронежем и девятью районами Воронежской области были уничтожены 19 беспилотников. В облцентре из-за падения обломков одного из них был поврежден легковой автомобиль.

UPD: спустя несколько минут после публикации текста в Воронеже снова объявили непосредственную угрозу удара БПЛА.

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