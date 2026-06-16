Пермский зоопарк потратит более 5 млн рублей на покупку трех обезьян

ГКАУК «Пермский зоопарк» объявило о проведении двух тендеров на пополнение животной коллекции. Согласно одному из них, планируется приобрести паукообразную обезьяну за 2,1 млн руб. Вторая закупка касается приобретения двух черных тити. Стоимость тендера — 3,3 млн руб.