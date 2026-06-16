Депутаты городской думы Ростова‑на‑Дону утвердили глав двух районов

На заседании городской думы Ростова‑на‑Дону депутаты утвердили назначение руководителей двух районов города. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Главой администрации Первомайского района назначена Ольга Мурзина. Она имеет высшее образование и прошла программу подготовки управленческих кадров в Ростовском государственном экономическом университете.
Профессиональный опыт Ольги Мурзиной включает: работу инженером жилищно‑эксплуатационного участка муниципального многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ Пролетарского района Ростова, должности главного инженера и директора МУП «Районный комбинат благоустройства» Пролетарского района, должность первого заместителя главы администрации Пролетарского района, должность заместителя главы администрации Первомайского района, должность директора Центра социального обслуживания Первомайского района Ростова, должность заместителя главы администрации Батайска (до нового назначения).
Главой администрации Кировского района утверждён Александр Полтавцев, ранее исполнявший обязанности в этой должности.
Александр Полтавцев имеет высшее юридическое и экономическое образование. В его профессиональном портфолио работа ведущим юрисконсультом в управлении ЖКХ Ленинского района Ростова, должность помощника главы администрации Ленинского района, должность помощника заместителя главы администрации Ростова по организационно‑правовым и кадровым вопросам и должности заместителя и первого заместителя главы администрации Кировского района Ростова‑на‑Дону.