Депутаты городской думы Ростова‑на‑Дону утвердили глав двух районов

Александр Полтавцев имеет высшее юридическое и экономическое образование. В его профессиональном портфолио работа ведущим юрисконсультом в управлении ЖКХ Ленинского района Ростова, должность помощника главы администрации Ленинского района, должность помощника заместителя главы администрации Ростова по организационно‑правовым и кадровым вопросам и должности заместителя и первого заместителя главы администрации Кировского района Ростова‑на‑Дону.