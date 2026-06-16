Александр Гусев посетил выставку о воронежских художниках-сценографах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы», которая открылась в областном художественном музее имени Ивана Крамского. Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Экспозиция объединила более 300 предметов из фондов и архивов пяти ведущих сцен Воронежа: драмтеатра имени Алексея Кольцова, театра кукол имени Валерия Вольховского, театра оперы и балета, ТЮЗа имени Самуила Маршака и Камерного театра.
На выставке представлены эскизы, макеты, фотографии, элементы декораций и костюмов. Все они рассказывают о работе мастеров, чьи идеи в разные годы формировали визуальный облик воронежской сцены.
В центре проекта — творчество шести художников-сценографов: Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Александра Ечеина, Валерия Кочиашвили и Елены Луценко.
Экспозиция построена как единая инсталляция, разделенная на тематические зоны. Они показывают разные этапы театрального производства — от первоначального замысла до появления сценического пространства.
Зона «Закулисье» посвящена техническим и художественным решениям Валерия Кочиашвили, главного художника театра оперы и балета. В разделе «Театральные мастерские» представлены работы Юрия Гальперина и Алексея Голода: эскизы, макеты и фотографии репетиций показывают, как идея превращается в декорацию и сценический образ.
Пространство «Сцена» знакомит посетителей с поэтикой театра кукол через работы Елены Луценко и Александра Ечеина. Отдельная историческая секция посвящена становлению воронежского театра, в том числе театральной жизни 1918−1920-х годов и формированию городских сценических площадок.
Кураторы проекта Валерия Меремьянина и Марина Кривцова отмечают, что выставка рассматривает сценографию не как вспомогательное направление театра, а как самостоятельную художественную практику. Экспозиция также показывает взаимодействие художника с режиссером, актерами и техническими специалистами.
«Мы дорожим тем, что в нашей области сложилась сильная театральная школа. К нашим театральным художникам нередко приезжают даже коллеги из других регионов страны, чтобы перенять опыт и получить вдохновение», — отметил Александр Гусев.
Выставка «Создатели миров» будет работать до 30 августа.