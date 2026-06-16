Воронежский «Факел» объявил о назначениях в структуре клуба

В настоящее время открытым остается вопрос о новом генеральном директоре клуба. Наиболее вероятным кандидатом называют Дмитрия Кондратова, ранее занимавшего пост председателя совета директоров «Пари НН». Однако итоговое решение пока не принято. По информации источника «Ъ-Черноземье», в ближайшие дни может состояться встреча потенциального гендира клуба с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, возглавляющим совет по содействию в развитии АФК «Факел».