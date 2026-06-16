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В аэропорту Калининграда снова отменены и задержаны рейсы

Пассажиры не могут улететь из-за ограничений, введенных в столице.

Во вторник, 16 июня, в аэропорту Калининграда снова отменяют и переносят рейсы. Все связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области. Об изменении в расписании аэропорта сообщает пресс-служба «Храброво».

На вылет из «Храброво» отменено 7 рейсов, еще 5 задерживаются.

На прилет также отменили 7 рейсов, 9 задерживаются. Так указано на онлайн-табло аэропорта.

Пассажиров просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.

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