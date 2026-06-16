В аэропорту Калининграда снова отменены и задержаны рейсы

Во вторник, 16 июня, в аэропорту Калининграда снова отменяют и переносят рейсы. Все связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области. Об изменении в расписании аэропорта сообщает пресс-служба «Храброво».