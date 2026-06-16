В Красноярске планируют обустроить новые площадки для выгула собак

В Красноярске ищут подрядчика для обустройства новых площадок для выгула собак. На эти работы планируют направить 11 млн рублей, информация размещена на сайте госзакупок. В «Городе Прима» уточнили, что заказчиком выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». По техническому заданию подрядчику предстоит установить оборудование для животных и элементы благоустройства. В перечне указаны горка и бум с резиновым покрытием, труба-тоннель, барьер, слалом, диван, скамья и урна. [caption id= «attachment_369210» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сколько площадок появится в городе и где именно их разместят, пока не уточняется. В документации прописаны виды работ и стоимость отдельных элементов, а конкретные адреса должны определить уже во время исполнения контракта. Подать заявку на участие в торгах можно до 29 июня, победителя планируют выбрать второго июля. Завершить благоустройство площадок должны до 15 сентября. Напомним, что в Красноярске проведут ревизию парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями здоровья.