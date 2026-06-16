Зарубежные участники и гости Международного фестиваля молодёжи-2026 получат визы бесплатно

Масштабное событие посетят 5 тысяч иностранных молодых лидеров, а также сотни гостей, зарубежных журналистов и блогеров.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, МИДу России поручено обеспечить выдачу виз участникам и гостям МФМ-2026, а также представителям СМИ — без взимания сборов. Срок действия виз охватывает период с 4 по 30 сентября — с учётом как основной, так и региональной программ Фестиваля.
Напомним, что после завершения основной программы Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге 1 тысяча иностранных участников отправятся в путешествие по регионам России, чтобы лично познакомиться с культурой, традициями, достижениями и уникальной атмосферой страны.
В соответствии с поручениями Президента РФ о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи фестивальные мероприятия на территории Российской Федерации проходят ежегодно. В 2025 году в Нижнем Новгороде прошёл Слёт Всемирного фестиваля молодёжи. Событие объединило 2 тысячи молодых людей из 120 стран мира. В 2026 году состоится Международный фестиваль молодёжи на 10 тысяч участников. Следующий Всемирный фестиваль молодёжи на 20 тысяч участников пройдёт в 2030 году.
Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи продолжает работу, нацеленную на укрепление международного молодёжного сотрудничества и развитие сообщества молодых людей, неравнодушных к будущему мира.