Зарубежные участники и гости Международного фестиваля молодёжи-2026 получат визы бесплатно

В соответствии с поручениями Президента РФ о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи фестивальные мероприятия на территории Российской Федерации проходят ежегодно. В 2025 году в Нижнем Новгороде прошёл Слёт Всемирного фестиваля молодёжи. Событие объединило 2 тысячи молодых людей из 120 стран мира. В 2026 году состоится Международный фестиваль молодёжи на 10 тысяч участников. Следующий Всемирный фестиваль молодёжи на 20 тысяч участников пройдёт в 2030 году.