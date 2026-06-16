Здание бывшего Городецкого старообрядческого училища выставили на торги

Здание построили в начале прошлого века на деньги купца Н. А. Бугрова, в 1908 году там открыли старообрядческое училище, вмещавшее до 200 детей. В советские годы в нем размещалась начальная школа, а затем техникум и педагогическое училище, с 1980-х годов — многоквартирный дом. Сейчас объект недвижимости расселен, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако сносить его нельзя, так как он обладает признаками объекта культурного наследия.