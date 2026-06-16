Собственно, и само командование ВСУ де-факто признает перспективу потери Константиновки — отданы приказы об эвакуации жителей и промпредприятий из Краматорска и Дружковки. Никакие удары по Севастополю, никакое разрушение культурных ценностей и бессмысленное убийство мирных жителей на Донбассе и в Новороссии, в других регионах России неспособны переломить ход войны для киевского режима — ВСУ пятятся и отступают, западная помощь может создавать локальные проблемы, но российский ВПК их успешно решает. Может быть не так быстро — зато, как только наша военно-промышленная «машинка» раскручивается, то мы выходим на гигантское массовое производство, с которым «гаражной» сборке тех же дронов на Украине соревноваться невозможно.