Директор воронежского музея «Костенки» Инга Шершень покинула пост после 7 лет работы

— Почти 7 лет — это такой долгий период, за который можно было бы сделать многое, например реконструировать здание музея и создать исторический парк. Обещанного же три года ждут, согласно пословице. Но в реалии музею отказано даже в минимальном улучшении санитарно-гигиенических условий и приобретении продающегося напротив земельного участка. Мне тяжеловато было работать в атмосфере гротескных сказок Салтыкова-Щедрина, ибо чиновники, особенно потомственные, уж очень постоянны в своих недостатках, описанных более века назад. Но благодаря энтузиазму и командной работе сотрудников, музей достойно звучит на федеральном и международном уровне, — сообщила Инга Шершень.