ГАИ опубликовала кадры смертельного ДТП в посёлке Петрово под Калининградом (видео)

Погибший в Петрово пешеход, чьё тело заметили проезжавшие мимо водители, — мужчина 1965 года рождения. Госавтоинспекция Калининградской области опубликовала кадры смертельного ДТП.
Как сообщили в ведомстве, по оперативной информации, 16 июня около 10:48 водитель Hyundai допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте до приезда скорой.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Очевидцы сообщили, что на дороге в посёлке стоит скорая помощь, рядом с которой лежит накрытое тело человека.
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