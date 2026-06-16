В ближайшее время Красноярск может накрыть сильный ливень, гроза и крупный град

При грозе также нельзя купаться, рыбачить и плавать на лодке. Специалисты советуют не находиться рядом с линиями электропередач, металлическими заборами, трубами, а также в открытом поле или на возвышенностях. Дома во время грозы лучше не стоять у окна и по возможности отключить телевизор, радио и другие электроприборы.