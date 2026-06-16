В ближайшее время Красноярск может накрыть сильный ливень, гроза и крупный град

В Красноярске в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили в администрации города.
По данным метеорологов, в ближайшие два часа и до конца суток 16 июня местами возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град и крупный град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра от 15 до 20 м/с, местами 25 м/с и более.
Ночью и утром 17 июня в городе ожидается туман. Местами также возможны грозы, при которых ветер может усиливаться до 15 18 м/с.
Жителей просят соблюдать осторожность. Во время непогоды не стоит укрываться на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, недостроенных зданий и под деревьями. Автомобили лучше не парковать рядом с деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами.
При грозе также нельзя купаться, рыбачить и плавать на лодке. Специалисты советуют не находиться рядом с линиями электропередач, металлическими заборами, трубами, а также в открытом поле или на возвышенностях. Дома во время грозы лучше не стоять у окна и по возможности отключить телевизор, радио и другие электроприборы.
При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.