Туристам рассказали, что можно увидеть на главном празднике лета в Якутии

Туристов со всей страны ждут на главном летнем празднике Якутии — Ысыаха Туймаады. Он пройдет 27 и 28 июня в местности Ус Хатын и будет посвящен Году единства народов России, пишет «КП — Якутия».
Для гостей подготовили насыщенную программу, объединяющую древние традиции и современный спорт. 27 июня в 9 утра начнется обряд очищения и благословения, в 11 часов — торжественное открытие. Днем одновременно стартуют конкурс сказителей осуохай и фестиваль кузнецов, где можно увидеть, как рождаются знаменитые якутские ножи. Вечером — конные скачки, а в 21:00 — финал конкурса красоты «Туймаада куо».
Главное событие случится ночью 28 июня. В два часа утра начнется священный обряд встречи солнца «Күнү көрсүү» — сотни людей встанут в гигантский хоровод осуохай, встречая первые лучи. Считается, что в этот момент можно зарядиться энергией на весь год. Днем — финалы спортивных игр, а в 18:00 на ипподроме пройдут национальные конные состязания.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.