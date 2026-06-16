Туристам рассказали, что можно увидеть на главном празднике лета в Якутии

Главное событие случится ночью 28 июня. В два часа утра начнется священный обряд встречи солнца «Күнү көрсүү» — сотни людей встанут в гигантский хоровод осуохай, встречая первые лучи. Считается, что в этот момент можно зарядиться энергией на весь год. Днем — финалы спортивных игр, а в 18:00 на ипподроме пройдут национальные конные состязания.