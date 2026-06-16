В Перми 17 июня возобновят движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского

Департамент транспорта Перми сообщил об открытии движения трамваев на улицах Сибирской и Чернышевского в техническом режиме. Подрядчик продолжит выполнение ряда работ. Для обкатки путей выпустили состав-сцепку и вагон-лабораторию.
В этот же день, 17 июня, стартует реконструкция трамвайного пути на ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Клары Цеткин. Дорожные строители также обновят трамвайный узел на пересечении улиц Белинского и Куйбышева.
На время проведения работ трамваи маршрутов № 5 и № 8 перенаправят до остановки «Велта». Запуск маршрута № 6 отложен, его полностью дублирует маршрут № 8.
Для проезда по ул. Куйбышева запустят компенсационный автобусный маршрут № 72. Маршрут следования автобусов от остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Автовокзала по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Пушкина. В обратном направлении — по ул. Революции вместо ул. Пушкина.
Дополнительно для проезда можно воспользоваться автобусными маршрутами № 50, № 56, № 57 и № 71.