Инфраструктурный объект поврежден в Воронежской области в результате атаки

Еще шесть беспилотников ликвидировали в Воронежской области с утра 16 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА уничтожили в небе над одним городским округом и тремя районами региона.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно уточнённым данным, в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект», — прокомментировал Александр Гусев.
На момент публикации режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
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