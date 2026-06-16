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Инфраструктурный объект поврежден в Воронежской области в результате атаки

С утра 16 июня над регионом уничтожили еще шесть беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Еще шесть беспилотников ликвидировали в Воронежской области с утра 16 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.

БПЛА уничтожили в небе над одним городским округом и тремя районами региона.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно уточнённым данным, в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект», — прокомментировал Александр Гусев.

На момент публикации режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

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