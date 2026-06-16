Суд вынес приговор за хищения 16 бывшим сотрудникам «Гидромаша» в Нижнем

Советский районный суд вынес приговор 16 бывшим сотрудникам НАО «Гидромаш» им. В. И. Лузянина по делу о хищениях авиадеталей в 2018—2022 годах. Следствие считало их организованной группой, а ключевой фигурой называло бывшего военпреда Валерия Ножикова — его осудили на 8 лет. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».