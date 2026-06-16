Суд вынес приговор за хищения 16 бывшим сотрудникам «Гидромаша» в Нижнем

Советский районный суд вынес приговор 16 бывшим сотрудникам НАО «Гидромаш» им. В. И. Лузянина по делу о хищениях авиадеталей в 2018—2022 годах. Следствие считало их организованной группой, а ключевой фигурой называло бывшего военпреда Валерия Ножикова — его осудили на 8 лет. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Один из обвиняемых умер до приговора, двоих (Кирилла Птицына и Алексея Фильченкова) суд оправдал, остальным назначил условные сроки. Прокуратура оспорила оправдание, а защита осуждённых обжаловала приговор. Ножиков настаивает на своей невиновности: по версии адвоката, он лишь покупал и ремонтировал отдельные детали для перепродажи.
Работник, у которого нашли гараж с неучтёнными запчастями, избежал ответственности благодаря досудебному соглашению. Расследование начало петербургское УФСБ, выявлявшее каналы контрабанды авиакомпонентов, — для этого силовики провели контролируемую закупку.
Ранее нижегородец получит 9,5 лет колонии строгого режима за убийство знакомого.