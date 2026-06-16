Пьяный водитель сбил девочку в Волгоградской области и сбежал

Инцидент случился в городе Новоаннинский напротив дома № 251 по улице Пугачевская. По предварительной информации, около 16:50 нетрезвый мужчина сдавал задним ходом и не заметил девочку. От удара школьница получила травмы, и ее немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.