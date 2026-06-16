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В Ростовской области сняли ограничения на вылов раков

Ограничения сняли: где можно ловить пресноводного рака в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сняли ограничения на вылов раков. Об этом говорится в памятке Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

С 1 января по 14 июня запрет действовал во всех водоемах Ростовской области. Отдельно в Цимлянском водохранилище раков нельзя ловить до 15 сентября.

Также запрет без указания срока действия в документе касается участка реки Койсуг, от устья до впадения в нее реки Чмутовой.

Добавим, норма добычи пресноводных раков, если нет запрета, составляет 30 экземпляров в сутки. Отпускать нужно особей меньше 9 см, а также особей меньше 10 см в Цимлянском водохранилище.

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