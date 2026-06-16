Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 рекордов ГТО установили на фестивале «Иду на рекорд!» в Нижнем Новгороде

На площадке возле ФОКа «Мещерский» в Нижнем Новгороде в минувшие выходные прошёл фестиваль многоборья ГТО «Иду на рекорд!».

На площадке возле ФОКа «Мещерский» в Нижнем Новгороде в минувшие выходные прошёл фестиваль многоборья ГТО «Иду на рекорд!», организованный при поддержке государственной программы «Спорт России». По итогам состязаний участники установили 103 рекорда — 23 всероссийских и 80 региональных, сообщает пресс‑служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В программу многоборья вошли упражнения: берпи, подъём переворотом, подъём туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, отжимания и толчок гири с плеча. Участникам предлагалось проходить дистанцию, последовательно выполняя упражнения, что ближе по формату к полосе препятствий, чем к обычным нормативам ГТО.

«На фестивале спортсмены могли попробовать себя в любом из предложенных упражнений или сразу в нескольких. Многоборье ГТО — новое направление, отличающееся от привычных нормативов. Задача — пройти серию упражнений подряд; участие доступно каждому. Поздравляю всех, кто побил всероссийские, региональные и личные рекорды!» — прокомментировал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Участникам, установившим рекорды, предложено зарегистрировать результаты на сайте www.gto.com.ru. Организаторами выступили федерация многоборья ГТО России и федерация функционального многоборья ГТО Нижегородской области при поддержке регионального министерства спорта.

Напомним, что с 2025 года в России действует государственная программа «Спорт России», направленная на развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию массового спорта и вовлечение населения в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса.