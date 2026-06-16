Более 100 рекордов ГТО установили на фестивале «Иду на рекорд!» в Нижнем Новгороде

В программу многоборья вошли упражнения: берпи, подъём переворотом, подъём туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, отжимания и толчок гири с плеча. Участникам предлагалось проходить дистанцию, последовательно выполняя упражнения, что ближе по формату к полосе препятствий, чем к обычным нормативам ГТО.