Нижегородцам рассказали, насколько надежен китайский щит «Евдокия»

Нижегородцам рассказали, насколько надежен китайский щит, который сейчас строит тоннель в Нижнем Новгороде. Информация размещена в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Напомним, что производитель ТПМК — китайская компания CRCHI. Она специализируется на разработке, производстве и обслуживании оборудования для подземной инженерии и железнодорожного транспорта.
«За 20 лет работы компания экспортировала продукцию в более чем 30 стран, включая Россию, Италию, Сингапур, Южную Корею, Шри-Ланку, Турцию», — уточняется в публикации.
Стоит сказать, что компания занимается не только производством оборудования, но и обучает персонал, обслуживает ТПМК, обеспечивая модернизацию щита и поставку запасных частей.
Ранее сообщалось, что «Евдокии» предстоит пройти 730 метров и на этом пути смонтировать 485 колец железобетонной высокоточной обделки.