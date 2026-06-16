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Нижегородцам рассказали, насколько надежен китайский щит «Евдокия»

Он уже прокладывает тоннель в Нижнем Новгороде.

Нижегородцам рассказали, насколько надежен китайский щит, который сейчас строит тоннель в Нижнем Новгороде. Информация размещена в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Напомним, что производитель ТПМК — китайская компания CRCHI. Она специализируется на разработке, производстве и обслуживании оборудования для подземной инженерии и железнодорожного транспорта.

«За 20 лет работы компания экспортировала продукцию в более чем 30 стран, включая Россию, Италию, Сингапур, Южную Корею, Шри-Ланку, Турцию», — уточняется в публикации.

Стоит сказать, что компания занимается не только производством оборудования, но и обучает персонал, обслуживает ТПМК, обеспечивая модернизацию щита и поставку запасных частей.

Ранее сообщалось, что «Евдокии» предстоит пройти 730 метров и на этом пути смонтировать 485 колец железобетонной высокоточной обделки.