Жители Перми пожаловались на узкие полосы на улице Борчанинова

«Зачем сузили полосы? Автомобили не могут заехать и выехать во дворы. Стала свидетелем как ГАЗели прошлось нарушить правила и проехать по тротуару, так как водитель не мог вписаться в построенный проезд», — написала пермячка в сообщении.