Жители Перми пожаловались на узкие полосы на улице Борчанинова

Жительница Перми обратилась в редакцию perm.aif.ru с вопросом: зачем сузили полосы на улице Борчанинова?
По её словам, из-за этого автомобили не могут заехать во дворы и вынуждены нарушать ПДД.
«Зачем сузили полосы? Автомобили не могут заехать и выехать во дворы. Стала свидетелем как ГАЗели прошлось нарушить правила и проехать по тротуару, так как водитель не мог вписаться в построенный проезд», — написала пермячка в сообщении.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в администрацию Перми. Там пояснили, что после капитального ремонта на Борчанинова сохранилось по одной полосе в каждую сторону. В МКУ «Пермблагоустройство» отметили, что минимальная ширина полосы в 3,5 метра полностью соответствует действующим нормативам и считается оптимальной для плотной городской застройки.
Кроме того, опоры контактной сети вынесли из зоны заездов ближе к дворовой территории, что должно сделать проезд более комфортным для водителей.
Напомним, с 29 мая остановку «Универсам» временно перенесли из-за ремонта улицы Борчанинова. А также автобусы № 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 ездят в объезд — по улице Крисанова, останавливаясь на всех остановках по новому маршруту. Маршрут № 53 продолжит объезжать закрытый участок по улицам Луначарского и Попова.