Развитие промышленного туризма обсудили в правительстве Воронежской области

Развитие промышленного туризма в Воронежской области обсудили на совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор Александр Гусев.
Профильный министр Сергей Хлызов рассказал о ключевых подходах продвижения региональной промышленности. Это конгрессно-выставочная деятельность, создание собственных информационных площадок, промышленный туризм.
В экосистему промышленного туризма активно встраивается Торгово-промышленная палата Воронежской области. Планируется подготовка экспертов по промтуризму, разработка образовательных программ, экспертиза маршрутов, а также формирование стандартов инспектирования объектов и обучения экскурсоводов. ТПП совместно с АО «Воронежстальмост» реализует пилотный проект по созданию профориентационного промышленного экскурсионного маршрута «Как рождаются мосты».
Говоря об образовательных и кадровых форматах, министр напомнил о проведении открытых уроков в формате встреч со школьниками и студентами. В марте прошли открытые уроки в МБОУ ОЦ «Содружество» и Воронежском политехническом техникуме. К мероприятиям присоединились свыше 300 учеников 7−11 классов. Спикерами выступили руководители таких промышленных предприятий, как АО МГК «ИНТЕХРОС» и Воронежский колокололитейный завод. Опыт оказался настолько успешным, что уже в мае в школе «Эврика» состоялся «Диалог без галстуков о Воронежской промышленности», на котором присутствовали около 200 школьников 8−9 классов.
Министр также рассказал о лучших практиках продвижения и популяризации региональной промышленности. Это практико-образовательный интенсив «Академия промышленности», международный фестиваль АртПром, на котором Воронежская область вошла в топ-10 лучших практик субъектов РФ по продвижению промышленности через креативные инструменты. А также акселератор Агентства стратегического развития «Открытая промышленность», по результатам которого Воронежская область вошла в топ-20 лучших проектов программы по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей.
Губернатор Александр Гусев, комментируя доклад, обратил внимание на показатели производительности труда:
«Решение кадровых проблем должно происходить за счет производительности труда. Для этого необходимо в актуальном состоянии поддерживать программы переобучения, повышения квалификации — тема крайне важная. Мы нормативные акты приняли соответствующие, в следующем году они дополнятся финансовыми средствами. Эту тему нужно поддерживать и развивать».
Глава региона также отметил важность работы по трудоустройству участников СВО:
«Нужно, начиная с крупных предприятий, запрашивать данные у руководителей о рабочих местах, зарезервированных под участников СВО, оценить уровень квалификации и заработной платы на этих рабочих местах. Необходимо поддерживать нашу сеть обучения и переобучения, в том числе и для этих целей».