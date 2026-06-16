Развитие промышленного туризма обсудили в правительстве Воронежской области

Говоря об образовательных и кадровых форматах, министр напомнил о проведении открытых уроков в формате встреч со школьниками и студентами. В марте прошли открытые уроки в МБОУ ОЦ «Содружество» и Воронежском политехническом техникуме. К мероприятиям присоединились свыше 300 учеников 7−11 классов. Спикерами выступили руководители таких промышленных предприятий, как АО МГК «ИНТЕХРОС» и Воронежский колокололитейный завод. Опыт оказался настолько успешным, что уже в мае в школе «Эврика» состоялся «Диалог без галстуков о Воронежской промышленности», на котором присутствовали около 200 школьников 8−9 классов.